Tidligere skoleleder på Hindsholmskolen, Charlotte Kazhel er ærgerlig over sagens udfald, men glæder sig over, at hun afleverer en velfungerende skole

Hindsholm: Elevernes trivsel er i top, og afgangsklasserne har de seneste år leveret et karaktergennemsnit langt over både kommune- og landsgennemsnittet.

Charlotte Kazhel, tidligere skoleleder på Hindsholmskolen, er derfor ked af, at Kerteminde Kommune i denne uge valgte at afskedige hende.

- Jeg har været utrolig glad og stolt af at være leder for Hindsholms børn og unge. Jeg er stolt over skolens resultater de sidste fire år, og jeg håber på, at skolen fortsat har en rigtig god og selvstændig udvikling, siger hun.

I 2017/2018 leverede 9. klasses-eleverne et karaktergennemsnit på hele 8,3. Kommunegennemsnittet hedder 7,1.

Charlotte Kazhel og Kerteminde Kommune har indgået en gensidig fratrædelsesaftale, og aftalen forpligter begge parter til ikke at udtale sig om detaljer i sagen.

- Jeg er naturligvis ked af det og skal nu ud og søge nyt arbejde, mere kan jeg ikke sige.

Afskedigelsen kommer efter flere måneders uoverensstemmelser mellem skoleleder og de 18 lærere, der arbejder på Hindsholmskolens almen-del.

Kerteminde Kommune skal nu ud at søge en ny leder til de i alt 70 ansatte på Hindsholmskolen og afdeling Mesingeskolen.