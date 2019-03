Fyns Politi opsætter dropboks: Nu kan du aflevere hittegods på rådhuset

Kerteminde: Fyns Politi har netop opsat en dropboks til hittegods på rådhuset i Kerteminde. Den skal gøre det lettere for retskafne borgere at aflevere hittegods til politiet.

I en længere periode har man kun kunne aflevere hittegods på Fyns Politis Hittegodskontor i Odense, og det har gjort det svært for nogle borgere at komme af med en funden taske, pung eller nøgler, som nogen har tabt.

Boksen på Rådhuset er mærket med "Fyns Politi" og "Hittegods", og på boksen står en tydelig vejledning til hvad man skal gøre, ligesom der er boblekuverter til rådighed til at putte hittegodset i.

På kuverten kan man oplyse, om man ønsker en kvittering, for det man har fundet og ellers blot putte det i boksen. Hittegodsboksen står indendørs og er tilgængelige i rådhusets åbningstid. Personalet på Borgerservice har ikke noget at gøre med boksene, så hvis man har behov for hjælp, skal man kontakte Hittegodsafdelingen i Odense på telefonnummer 114. /mtt