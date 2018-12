Fyns Hoved tiltrækker mange naturelskere

Fyns Hoved bliver på Danmarks Naturkanons hjemmeside beskrevet som en uforglemmelig oplevelse med naturen i centrum, et perfekt sted at sejle kajak og et perfekt sted at rense sine tanker. Foto: Tonny Jack Nielsen

Den vilde natur, et farvehav af blomster og den specielle stemning gjorde, at Fyns Hoved var nomineret til Danmarks Naturkanon blandt 1671 naturskønne forslag.

Fyns Hoved: - Jeg har aldrig nogensinde været på et fremmede sted, hvor landskaberne og naturen i det hele taget i den grad er gået ind i skallen på mig øjeblikkeligt som her. Jeg forsikrer dig, at jeg disse to sidste dage har gået rundt med en fornemmelse, som jeg nu endelig havde fundet noget, jeg hele min levetid havde gået og ledt efter. Tonny Jack Nielsen kigger op fra papiret, hvor han har læst citatet op og kigger ud over de grønne bakker, og med de ord starter turen rundt i den vilde natur ved Fyns Hoved. Ordene er oprindeligt fremsagt af maler Fritz Syberg til sin hustru Anna Syberg i 1901. Og ordene har ramt naturguide Tonny Jack Nielsen, og netop den oplevelse Fritz Syberg beskriver, tror Tonny Jack Nielsen, er grunden til, at Fyns Hoved var nomineret til Danmarks Naturkanon, hvilket betegner et naturområde med utrolig smuk natur. 30 naturområder var nomineret til Danmarks Naturkanon, men kun 15 kom med. Desværre var Fyns Hoved ikke én af dem.

Tonny Jack Nielsen har været naturguide i fem år, og han har guidede ture hvert år fra maj til august. Han er en del af Turismens Venner i Kerteminde. Foto: Louise Holmgaard Nielsen

Spidsen af Fyn På vej op ad den stejle skråning til Jøvet - den første bakketop, inden man kommer til Fyns Hoved, er det tydeligt at mærke, at sommeren har forladt luften, som er kold og kuldegysende. Blæsten er næsten væk mellem de tætte træer og buske, der nærmest danner et halvtag over stiens lettere mudrede underlag. - Når folk kommer herop, plejer de at sige wow! fortæller Tonny Jack Nielsen på vej op af skråningen. Og det er der noget om. Stien fører op til en bakketop med picnicbord, som af uforklarlige årsager er døbt Jøvet, og foran breder naturen sig i et bakket landskab, som man nærmest kan se, at gletscherne i sin tid har formet efter alle kunstens regler. - Det er Fyns Hoved, der ligger derude, og det er selvfølgelig fredet, forklarer Tonny Jack Nielsen. Og selv på en solskinsforladt efterårsdag tager området sig godt ud i det matte skær fra solen, der forsigtigt prøver at bryde frem af skyerne. En grusvej fører ud til overdrevslandskabet og Fyns nordligste punkt.

Over 100.000 besøger hvert år Fyns Hoved, som er delt op i syv lodder. Lodderne er inddelt med stengærde som dette. Foto: Tonny Jack Nielsen

Historisk vingesus Over 100.000 besøger hvert år Fyns Hoved både lokale, som kommer for at gå tur, men også turister fra hele Europa heriblandt Tyskland, Holland og Frankrig. Og en af grundene til de mange besøgene er naturen. Med sine mange vilde blomster, som fra maj til august skaber et farverigt blomsterhav i det bakkede terræn, kan man opleve et liv af blomster og planter, man ikke kan mange andre steder på Fyn. Tonny Jack Nielsen blev naturguide for fem år siden, og siden har han hver sommer ført folk gennem det bakkede landskab, der huser beboere som strandtudser, vadefugle, får og køer. - Jeg er vild med naturen, og jeg interesserer mig for natur, miljø og klima, og så er det sjovt at guide og undervise om det, fortæller Tonny Jack Nielsen, som engageret fortæller om de første og eneste beboere på Fyns Hoved, stenalderfolk, og vikingerne, som kom sejlende ind og handlede her om sommeren frem til Anden Verdenskrig, hvor tyskerne i 1942 overtog Fyns Hoved og satte store kanoner op. Der var indstillet mere end 1000 oplevelser til årets naturkanon. - Når man ser det forskubbede bakkede landskab og blomster i alle farver, ynglende fugle og hvis man er heldig kan man se marsvin eller sæler, så kan man godt forstå, folk har indstillet Fyns Hoved til Danmarks Naturkanon, forklarer Tonny Jack Nielsen. På www.naturkanon.dk kan du se de 15 steder, som nu udgør Danmarks naturkanon.

På Fyns Hoved kan man udover de mange planter også opleve et rigt dyreliv. Heriblandt vadefugle, strandtudser, snog, kører og geder. Foto: Tonny Jack Nielsen

Vadefuglene bruger området som yngleplads. Udover dette fungerer Fyns Hoved som et godt spisekammer for de mange fugle. Foto: Tonny Jack Nielsen

I forårs og sommermånederne kan man på Fyns Hoved opleve et hav af blomster i alverdens farver. Foto: Tonny Jack Nielsen