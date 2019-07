Fyns Hoved Camping kalder kommunal autocamperplads for unfair konkurrence

Kerteminde: Det går godt for autocamperpladsen ved Marinaen. Den åbnede for to år siden, og sidste år var der 2.418 overnatninger. Noget, der giver et godt tilskud til Kerteminde Kommunes kasse.

Men det er også noget, der vækker blandede følelser hos ejerne af Fyns Hoved Camping - en af Kerteminde Kommunes tre campingpladser.

- Det er dejligt, at det går godt for dem. Men det er lidt unfair konkurrence. Vi har været med til at betale pladsen over vores skattepenge. Og de, der vælger at ligge dér, kommer ikke ud til os, siger Lars Okholm Hansen og tilføjer:

- Hvis vi har plads og får tilladelse til 12 campingvogne kan vi ikke bare putte flere ind. Det må vi ikke. De breder sig, som de vil. Det er unfair. Der er ikke nogen regler for dem, virker det til.

Hos Fyns Hoved Camping er der plads til 200 enheder. Ejernes vurdering lyder, at de ikke mærker specielt til, at der er kommet en autocamperplads på Marinaen.

- Vi har rigtig mange hos os. Vi oplever, at de helst vil bo herude. De ligger tæt nede på Marinaen. Vi er også billigere, får vi at vide, siger Lise Dyrbjerg Nielsen.

I er billigere, og I får stadig besøgende i samme grad. Hvorfor er det så unfair?

- Fordi vi skal overholde nogle regler, som de ikke skal. De kan kun ligge et sted ad gangen, siger Lise Dyrbjerg Nielsen.

Succesen for autocamperpladsen ved Marinaen har fået gang i overvejelserne om at åbne endnu en - i Munkebo. Men det falder ikke i god jord hos Fyns Hoved Camping.

- Der skal ikke etableres flere overnatningsmuligheder. Det ville være at skyde sig selv i foden, siger Lise Dyrbjerg Nielsen.

Når I som nævnt ikke mærker til autocamperpladsens eksistens, hvorfor er det så problematisk med en til?

- Vi er aldrig helt fyldt op, siger hun og erkender dog, at flere overnatningsmuligheder kan give flere turister.

- Det er vigtigt med en fornuftig forretning for campingpladserne. Det er tosset med mange campingpladser med en økonomi, der halter. Så er det bedre med få med en god økonomi, siger Lars Okholm Hansen.