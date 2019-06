Fugleskydning på fredag: En konge men ingen prinser

Fuglen var sidste år så sej, at det ikke lykkedes nogen at få bugt med de to vinger, der giver prinseværdighed. Derfor er der ingen prinser i optoget fredag den 21. juni

Til gengæld er der masser af jubilarer - heriblandt Søren Kruse, der kan fejre 55 års jubilæum, og Niels Abbednæs, der fejrer 50 års jubilæum. Niels Abbednæs, der er tidligere formand og søn af en tidligere formand, er et usædvanligt trofast medlem, idet han ikke har meldt afbud et eneste år.

- Fuglen holdt så godt sidste år, at ingen af vingerne blev skudt ned, og der er dem, der giver prinseværdighed, fortæller formand for Fugleskydningsselskabet, Jørgen Hansen.

Kerteminde: Det er et noget reduceret kongehus, der stiller op til parade sammen med de andre skyttebrødre, når der på fredag er fugleskydning. For nok er der en konge, men der er ingen prinser.

Byen vækkes med trommer klokken seks

Fugleskydningsselskabet tæller 213 medlemmer - heraf tre helt nye. 156 af dem har meldt sig til frokosten - faktisk har der meldt sig lidt flere, men der kan ikke være flere i Skovpavillonen.

I den indre by er der ingen, der behøver at være i tvivl om, at fredag er fugleskydningsdag. For allerede klokken seks går trommeslageren sin runde i byen for at vække medlemmerne - og alle os andre.

Herefter stiller alle skytterne til eksercits på Torvet, inden de i optog går gennem byen og ud til skydepladsen ved Lillestranden. Og herefter bliver det et hårdt liv at være fugl, for så skyder skytterne på skift med de gamle geværer mod træfuglen, der er anbragt på toppen af en temmelig høj pæl.