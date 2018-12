Fuglemalerens navnebror i Kerteminde: En mand, der godt kan lide at provokere - med fuldt overlæg

Du har været Melodi Grand Prix-entusiast siden 1982. Hvordan startede den interesse?

Jeg var 11 år, da jeg så mit første danske Melodi Grand Prix i 1982. Det var faktisk den ene af mine brødre, der var mere opmærksom på det end mig, men jeg var fuldstændig vild med den sang, der vandt "Video video". Jeg fandt ud af, at der også skulle være et internationalt Melodi Grand Prix, hvor "Video video" skulle konkurrere mod en masse andre lande. Dér var der kun et land, der klarede sig dårligere end Danmark, og det var jeg jo dybt skuffet over, men så var jeg til gengæld blevet helt vild med den sang, der gik hen og vandt nemlig "Ein Bisschen Frieden" fra Vesttyskland. Og på en eller anden måde var det grundlæggende de to, der dannede grundlag for min interesse for fænomenet Melodi Grand Prix.

I 1991 var du med til at starte en fanklub op i Danmark. Hvordan skete det?

Jeg opdagede tilfældigt en person, som havde skrevet et indlæg om Melodi Grand Prix, så jeg satte en annonce i Den Blå Avis, hvor jeg skrev, at jeg gerne ville i kontakt med vedkommende, mine kontaktoplysninger og om de ville kontakte mig, og det lykkedes. Jeg tror, vi var en tre-fem stykker i klubben til at starte med, så det var ikke noget i større stil, men man vidste, at man ikke var alene om at have interessen. Det synes jeg kunne være fantastisk, fordi jeg savnede jo selv nogle ligesindede indenfor det område. I min omgangskreds var der ikke andre, der interesserede sig for det.

Hvordan tog andre imod din store entusiasme for Melodi Grand Prix?

Det var noget, man nærmest blev mobbet for, fordi det var ikke særlig populært. Det var da noget mærkeligt noget at gå op i, og jeg kom til at føle, at jeg var Palle alene i verden, og så er det svært at dyrke en interesse, hvis man ikke har nogen at dyrke den sammen med. Havde det været i nutiden, havde det været nemmere at få sådan noget i gang. Nu skal man bare lægge et opslag på nogle bestemte sider eller smide det på Facebook, og lynhurtigt har du samlet folk.

Men du er ikke med i fanklubben mere. Hvordan kan det være?

Det er fordi, jeg ikke synes, jeg har interessen på samme måde mere. Det, jeg er interesseret i, er ikke det nye. Det er at se de Melodi Grand Prix, der er afviklet for mange år siden eller lytte til sangene fra 80'erne og 90'erne, som var min storhedstid. Det finder jeg stor fornøjelse ved.

Hvad har Melodi Grand Prix betydet for dig gennem årene?

Det har givet mig en masse gode bekendtskaber. Nogle af de bedste venskaber, jeg har, er kommet gennem interessen for Melodi Grand Prix. Jeg har haft utrolig mange sjove oplevelser både med at se det på fjernsyn og i virkeligheden. Det har også ført med sig, at jeg i en årrække blev brugt som en slags Melodi Grand Prix-ekspert i medierne. Det var sjovt, at jeg kunne bruges i den sammenhæng.

Du er også debattør og har skrevet flere debatindlæg. Hvor kom interessen til det fra?

Det startede med, at jeg skrev om Melodi Grand Prix. Der var en årrække, hvor Melodi Grand Prix i mange kulturpersonligheders øjne ikke var finkulturelt nok, og der har jeg været henne og skrive nogle kradse læserbreve, hvor jeg mente, det var helt forkert, at man ikke var mere imødekommende. På et tidspunkt fik jeg interessen for at skrive om nogle andre ting også. Det har altid været sådan, at hvis det ikke var noget, der kunne komme til at give lidt øretæver på den ene eller anden måde, var det ikke noget for mig. Det har altid ligget til mig, at et læserbrev skulle indeholde en vis mængde provokation med fuldt overlæg selvfølgelig. Det er ikke noget med at kalde andre grimme navne, men på en ordentlig måde og i en høflig tone skrive, at man er uenig.

Så du kan godt lide at sige din mening?

Ja, det kan jeg. Jeg har faktisk lige i øjeblikket haft et debatindlæg med i Avisen Danmark om politik og løsgængere op til det kommende folketingsvalg, og der var også nogle kradsbørstige udtalelser i. Der har jeg for første gang nogensinde oplevet i en avis at blive kaldt for en kolbøtte og én, som ikke har fattet noget som helst. Og der trækker jeg bare på smilebåndet, fordi det synes jeg bare er sjovt. Jeg ville have undret mig, hvis der ikke var givet igen fra andres side af.