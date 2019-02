Fuglemaler på besøg: Jens Gregersen får fuglene til at flyve på rehabiliteringscenter

Munkebo: Langs væggene på rehabiliteringscenteret på Toften i Munkebo ligger afdækningspap dækket med malertuber, notesbøger og marmeladeglas med grumset vand. Og på væggene er flere fugle begyndt at flyve.

For tiden har rehabiliteringscenteret nemlig besøg af fuglemaler Jens Gregersen, der har fået til opgave at dekorere de hvide institutions-vægge.

Inspirationen kommer fra den natur man kan se lige uden for vinduet i centeret.

- Jeg kender meget til livet, der er i fjordområdet. Horsens og Odense Fjord ligner hinanden meget natur-mæssigt, fortæller Jens Gregersen, der selv bor på øen Vorsø i Horsens Fjord - i øens eneste hus.

Han fortæller dog, at Odense Fjord er blevet ødelagt meget gennem de seneste år, og at mange af de fugle, han maler, derfor ikke er der længere.

For Jens Gregersen handler det om, at dekorere væggene med noget, der passer ind - også for beboerne. Derfor tænker han især i at det skal være rart at se på, og desuden genkendeligt - det er fugle som svaler, musvitter, svaner og gæs der kommer til at flyve på væggene.

Fuglene tegner han ud fra de skitsebøger, som han har brugt i mange år. En af skitserne han maler efter er fra 1998, mens en anden er fra 2018.

- Grunden til, at nørder som mig går så meget op i fugle, er, at fugle kan noget helt fantastisk, og så er de også meget smukke, siger han og fortæller, at beboerne på rehabiliteringscenteret gerne kommer og snakker med ham om fuglene på væggene - og så fortæller han gerne en lille historie.