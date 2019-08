Kultur- og Fritidsudvalget har valgt at støtte udstillingen 'Fugl' på Johannes Larsen Museet. Støtten gives, fordi tiltaget er målrettet, at børn i folkeskolen kan få en danse- og kunstoplevelse.

Kerteminde: Svanesøen er en af de meste berømte balletter, og nu får folkeskoleelever i Kerteminde Kommune lov til at se en fremvisning af den verdenskendte klassiker. Kultur- og fritidsudvalget har valgt at støtte Johannes Larsen Museets udstilling "Fugl," hvor balletbørn fra Den Kongelige Ballet i Odense blandt andet vil fremføre Svanesøen. Udover en balletforestilling vil børnene kunne se særudstillingen "Fugl," hvor der vises fuglekunst i form af lyd, video og skulpturer. Formålet med udstillingen er at sætte mange sanser i spil, hvor et samarbejde med Balletskolen skal være med til at vise fuglekunst gennem dansen. Næstformand i Kultur- og fritidsudvalget Allan Thomsen (K) siger, at begrundelsen for at støtte projektet er, at det vil give en oplevelse til børnene. - Arrangementet er målrettet børnene, og vi ville gerne støtte projektet, så de kan få lov til at se udstillingen og danseforestillingen.

Rart ikke altid at skulle spare Allan Thomsen tilføjer, at han er glad for at støtte initiativer som dette i tider, hvor der spares mange steder. - Det er dejligt, at man kan glæde andre her i sparetiden. Det understøtter også frivilligheden, hvis man ved, at det ikke er umuligt at få støtte til sit projekt. Så taber man ikke modet. Til afvikling af udstillingen bruger museet frivillige kræfter til den praktiske del. Der er gratis adgang for skoleelever samt museets medlemmer, mens udefrakommende kan se udstillingen ved at betale entré. Museet forventer, at der kommer cirka 160 besøgende i alt. Udstillingen "Fugl" har fået tildelt 8.000 kroner af udvalget. I alt er der 78.280 kroner tilbage i eventpuljen.