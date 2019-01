Frivilligrådets formand lagde vejen forbi: Plads til Alle i Kerteminde er en succes

Mads Roke Clausen, der er formand for Frivilligrådet, besøgte Plads til Alle i Kerteminde for at høre lidt mere om den indsats, Red Barnets lokalafdeling i Kerteminde og Kerteminde Kommune gør for at inkludere flere børn i fritidslivet.

Nordøstfyn: Plads til Alle hjælper børn i Kerteminde Kommune med at blive inkluderet i fritidslivet.

Det er en indsats, der er udviklet af Red Barnets lokalforening og Kerteminde Kommune tilbage i 2012, og her er de så gode til det, at det er rygtes.

Derfor har Frivilligrådets formand, Mads Roke Clausen, netop været forbi Kerteminde for at høre lidt mere om den succes, der er skabt i den lille kommune på Fyn.

Frivilligrådets formand vil nemlig gerne have fokus på den forskel, som den frivillige indsats kan gøre for dårligere stillede børn. Det er vigtigt at koble den kommunale indsats og den frivillige sektor for at sikre, at flere udsatte børn får mulighed for at deltage i frivillige fællesskaber.

På Kerteminde Kommunes rådhus mødtes Frivilligrådets formand med Kertemindes borgmester Kasper E. Olesen, som inden han blev borgmester, selv arbejdede i Plads Til Alle.

Mads Roke Clausen hilste også de mange ildsjæle, som arbejder med indsatsen, og han fik lejlighed til at tale på 14-årige Ziad Rida, som har haft stor gavn af den indsats, som Plads til Alle i Kerteminde gør.

Zaid Rida er flygtet til Danmark fra Syrien med sin familie og bor nu i Kerteminde, hvor han nu går i 8. klasse. Igennem Plads til Alle i Kerteminde har han fået mulighed for at gå til boksning i Odense.

I 2016 hjalp Plads til Alle i Kerteminde 264 børn og unge til at have et aktivt fritidsliv. Dette niveau har ligget stabilt siden.

Plads til Alle er nu udbredt til 24 kommuner i landet og når mere end 7000 børn på landsplan i samarbejde med landets kommuner.