De flyttede i lejlighed for at slippe for havearbejde, men siden kommunen overlod Møllerkæret til naturens kræfter, har Peter, Pelle, Mogens, Marianne og Kaj taget sagen i egen hånd.

Kerteminde: Det er ikke mere end et halvt år siden, at Marianne og Kaj Machon pakkede flyttekasserne og forlod deres store hus på landet og en have på 6000 kvadratmeter i Martofte for at flytte i en lejlighed på Møllevej i Kerteminde.

De havde glædet sig til en sommer uden havearbejde og ejer ikke engang et lugejern længere. Men for en uge siden måtte de alligevel på jagt efter haveredskaber.

- Græsset i Møllerkæret var simpelthen blevet så langt, at beboerne hernede ikke engang kunne invitere børn og børnebørn til boldspil på plænen. Ukrudtet står højt langs søen, og da vi ringede til forvaltningen, fik vi at vide, at der ikke var ressourcer til det længere, fortæller Marianne Machon.

Der blev holdt et møde i afdelingsbestyrelsen, og så besluttede Peter Pagh Schmidt, Pelle Jørgensen, Mogens Pedersen og Marianne Machon at tage sagen i egen hånd.

- Vi stiller gerne vores sammenlagt 300 års erfaring til rådighed. Vi har en plæneklipper, men vi mangler haveredskaber, for vi har jo afhændet det hele. Vi har spurgt kommunen, om de til gengæld for vores frivillige indsats kunne stille redskaber til rådighed, men vi har ikke fået svar endnu, fortæller Peter Pagh Schmidt, der er formand for afdeling 6 i Boligforeningen Fynbo.