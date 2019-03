Frivillige modtog penge til gode formål

Kerteminde: Når du hælder benzin i tanken på din bil på OK-tanken ved Superbrugsen i Kerteminde, er det også forbrugerne, der får glæde af pengene, du betaler til benzin.

Fredag aften fik Halklubbernes Samvirke igen i år en check på 100.000 kroner.

I sin beretning nævnte brugsuddeler Jan Sandgaard, at der er kommet én ændring, der gør, at man skal ind på sin OK-app og vælge Halklubbernes Samvirke som modtager af støttepengene for at sikre, at pengene lander der.

Som en lille overraskelse under generalforsamling var der endnu én modtager af benzinpengene. 10.000 kroner fra benzinsalget gik nemlig også til de lokale frivillige af Dansk Søredningsselskab.

I Kerteminde er der 16 frivillige, der bemander de to små SAR-både (SAR står for Search and Rescue, red.), der ligger i marinaen i Kerteminde og i Bregnør Havn. De frivillige har hentet nødstedte ind fra Storebælt, Odense Fjord og farvandet nord for Fyn. De både, som de frivillige bruger til at hjælpe andre i havsnød, sluger en del benzin, og derfor ville Kerteminde Brugsforening gerne sponsorere for 10.000 kroner benzin fra OK-standerne til bådmotorene.