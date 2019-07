- Nu er der nogle andre, der må tage over, for jeg kan ikke magte det mere. Så jeg takker af, siger Carsten Hansen, der i seks år har stået i spidsen for frikadelleteltet på Kirsebærfestivalen.

Kerteminde: - Det gik over al forventning. Vi havde udsolgt af fiskefrikadeller søndag klokken 11.15. Der havde vi solgt 1842, fortæller en glad Carsten Hansen, der er formand for frikadelleteltet på Kirsebærfestivalen. Frikadelleteltet har gennem årene haft forskellige placeringer på Kirsebærfestivalen. I år stod teltet på Kamperhaug, hvor der som noget nyt var lavet et streetfood-marked. - Det var helt perfekt, at vi stod flere boder samlet dernede. Det var sjette år, at Carsten Hansen stod i spidsen for frikadelleteltet, og i år var hans sidste år med formandskasketten på. - Jeg stopper på toppen, griner Carsten Hansen, der ikke er meget for at snakke om tal, men alligevel afslører, at der inklusiv ølsalget blev omsat for 62.000 kroner i frikadelleteltet.

- Vi har aldrig omsat for så meget, siger formanden med et grin, inden han med en mere alvorlig mine, fortæller om den ganske store indsats alle de frivillige ligger i at bemande frikadelleteltet og ikke mindst stege alle fiskefrikadellerne op til Kirsebærfestivalen. - Og nu er der nogle andre, der må tage over, for jeg kan ikke magte det mere. Så jeg takker af, siger Carsten Hansen. - Hvem der overtager styringen af de cirka 35 frivillige, der hvert år bemander frikadelleteltet, er op til Kirsebærfestivalens bestyrelse. - Men jeg har forberedt nogle, og de er ikke helt afvisende, afslører Carsten Hansen, der garanterer, at der også bliver fiskefrikadeller med kirsebærremoulade til næste års Kirsebærfestival. Overskuddet fra frikadelleteltet går ubeskåret til Kirsebærfestivalen.