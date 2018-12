Fratrådt skoleleder fik tre måneders løn

Nymarken: Det er stadigvæk lidt af et mysterium, hvorfor den afholdte skoleleder på Nymarken Skole- og Børnehus samt Marslev Skole- og Børnehus, Hans-Henrik Jensen, ganske abrupt fratrådte sin stilling i efterårsferien.

Forældre og lærer blev efter efterårsferien ganske kort orienteret med følgende ord:

- Hans-Henrik Jensen er fratrådt efter gensidig aftale og kommer ikke tilbage i stillingen. Aftalen er indgået mellem Skolelederforeningen og Kerteminde Kommune. Almindeligt for sådanne aftaler er, at man ikke udtaler sig om baggrunden for aftalen, og det er også en del af aftalen, at vi heller ikke i denne situation taler om årsager til samarbejdets ophør.

Siden da har der fra administrationen været fuldstændig tavshed om, hvorfor Hans-Henrik Jensen fratrådte. Der er heller ingen politikere, der har ønsket at udtale sig om årsagen, og skolechef Dorte Dabelsteen valgte kort efter selv at sige sin stilling op.

En aktindsigt i sagen viser, at det ikke var nogen guldgrube for Hans-Henrik Jensen at fratræde sin stilling. Han får nemlig kun løn frem til 31. januar 2019 samt en godtgørelse på 15.000 kroner.