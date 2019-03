Fra skolelærer til butiksindehaver: - Jeg drømte om at få mit eget

Torsdag genåbnede Nicoline Tams fra Odense livsstilsbutikken Hecter i Kerteminde, som hun har overtaget efter Sanne Johansen. Den tidligere ejer var af helbredsmæssige årsager nødt til at sætte butikken til salg.

Kerteminde: Normalt går Nicoline Tams' sommerferie til Spanien i tre uger med familien, men ferie bliver ikke aktuelt for Nicoline Tams i år. For hun har netop overtaget livsstilsbutikken Hecter i Langegade i Kerteminde, og den skal nu have hendes fulde opmærksomhed lige her i begyndelsen. Derfor har hun besluttet at inddrage sin sommerferie. - Og det er faktisk slet ikke noget, jeg har været ked af, for jeg glæder mig bare til at være i butikken, fastslår hun. Nicoline Tams overtog forretningen 1. marts efter Sanne Johansen, som efter at have haft butikken i to år, var nødt til at sætte den til salg, da hendes helbred skrantede.

Det er sådan en butik, som jeg selv ville gå ind i, fordi jeg er nysgerrig. Nicoline Tams om sin livsstilsbutik Hecter i Langegade i Kerteminde.

Set gennem butikkens vinduer 48-årige Nicoline Tams, der til dagligt bor i Odense med mand og tre sønner, så på Facebook, at butikken var sat til salg. Hun har været skolelærer i 15 år, og inden hun overtog forretningen i Kerteminde, havde hun i otte måneder været børnehaveklasseleder på Rasmus Rask-skolen i Odense. - Jeg har altid drømt om at prøve at have mit eget, så jeg synes, at her var én oplagt mulighed, fortæller Nicoline Tams, som egentlig aldrig selv havde været inde i Hecter og ose rundt. - Jeg har kun stået og kigget ind ad vinduerne, når butikken har været lukket, for det har været om aftenen, hvor jeg har været en tur i Kerteminde for at spise en is, fortæller hun. - Det er sådan en butik, som jeg selv ville gå ind i, fordi jeg er nysgerrig, smiler hun. Nicoline Tams fik sat et møde op med indehaverne af butikken sidst i januar, hvor de sammen kom frem til aftale om, at hun overtog butikken. Herefter er der gået en del tid med papirarbejde og overdragelsesting. Hun har også forsøgt at finde lidt nye varer til hylderne, inden hun torsdag fjernede det brune papir for butiksvinduerne og bød kunderne velkommen ind.

Nye ideer til Hecter Mens hun gjorde butikken klar til at åbne igen, har hun sideløbende fortsat sit arbejde på skolen for lige at slutte det af. 6. marts sagde hun officielt farvel til eleverne på skolen for at tage hul på sit nye arbejdsliv i Kerteminde. - Jeg havde en god fornemmelse i maven, da jeg stoppede, og nu glæder jeg mig til at have friheden til at være mig selv, fortæller hun og tilføjer, at hun også har nogle ideer til nye tiltag i butikken. På sigt skal den have en webshop. Sitet er sådan set allerede klar til at komme i luften, men et skridt ad gangen. Lige nu vil Nicoline Tams først gerne finde fodfæste som butiksindehaver i Langegade. Hun planlægger også, at hun for fremtiden gerne med hjælp fra forretningens leverandører vil kunne arrangere events i butikken. På sin rejse ind i det nye arbejdsliv får hun god hjælp fra Sanne Maegaard og Sanne Emilie Byriel, som også var ansat i Hecter, da Sanne Johansen var indehaver af den.