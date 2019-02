Fra lagerarbejder til selvstændig: Morten forkæler din bil med sæbeskum og støvsugning

Morten Rørbye Velds fra Munkebo har åbnet firmaet MV Autocare, hvor han tilbyder at forkæle din bil med støvsuger, polering og sæbeskum. Foto: Mette Louise Fasdal

Efter at have været syg af meningitis måtte 41-årige Morten Rørbye Velds fra Munkebo finde sig et nyt arbejde. Nu har han åbnet firmaet MV Autocare, hvor han tager ud til folk og rengør deres biler ud - og indvendig.

Munkebo: De fleste af os kender det. En ren bil ser bare bedre ud. Nogle føler nærmest også, at den kører bedre. Det er bare de færreste af os, der giver vores bil fornøjelsen af en grundig rengøring. Oftest er det mest af alt, fordi de ledige stunder til at hente vand, sæbe og støvsuger frem udebliver i en travl hverdag, og så prioriteres bilen bare ikke så højt som rene vinduer i huset og en pæn have. 41-årige Morten Rørbye Velds fra Munkebo tilbyder nu folk i tidskneb - eller generelt folk, der synes, at rengøringen af bilen er en sur pligt - at tage ud og give bilen lidt opmærksomhed med støvsuger og sæbevand. I oktober etablerede han firmaet MV Autocare, hvor han tilbyder vask og vedligehold af dit køretøj. Morten Rørbye Velds etablerede firmaet, fordi han havde brug for at få et arbejde, hvor han kunne bestemme over sine egne arbejdstimer.

Syg med meningitis I 2014 blev han lagt ned af sygdommen meningitis, at det gav ham efterfølgende nogle mén. - Jeg var ansat som lagerarbejder og endte med at blive fyret, mens jeg var syg, fortæller Morten Rørbye Velds, der er gift med Pia og har tre børn på fem, otte og 10 år. Derfor måtte han finde et nyt arbejde. Nogle af de mén han har efter sit sygdomsforløb, som satte ham ud af spil i omkring ni måneder, er, at han har koncentrationsbesvær og daglig hovedpine. - Det betød, at jeg efter flere jobsamtaler også fik mange afvisninger. Derfor var jeg nødt til at finde et arbejde, hvor jeg kunne styre min egen tid, fortæller han. Hvorfor det lige endte med et firma, der tilbyder at rengøre biler, husker han egentlig ikke helt konkret. - Det var vist en ven, der foreslog det, hvor jeg tænkte: Det prøver jeg.

Autodidakt i bilrengøring Morten Rørbye Velds har ikke nogen forudgående erfaring med at rengøre biler - ud over at han har ordnet sin egen bil. - Men erfaringen kommer jo med tiden, forklarer han. Han har i dag en række erhvervskunder - primært i Odense, men han håber også, at der vil være flere i lokalområdet, som vil benytte sig af hans tilbud. - Jeg tror på, at folk får et bedre indeklima, hvis de får fjernet baktier og støvmider fra deres bil, pointerer han.