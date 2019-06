Fra fire til seks etager: Munkebo Bycenter vokser i toppen - og koster kommunen penge

Én bygning skal være på fem etager og de resterende på fire etager. Det er op til fem ekstra etager i forhold til det nuværende, der skal forandres. Det giver "lidt under 124" lejligheder ifølge Allan Jørgensen. Det bliver to- og treværelses lejligheder og enkelte fireværelses.

- Det har været vores ønske et nå en vis volumen. For at det er rentabelt, skal det være en vis størrelse. Det skal kunne give overskud, ellers vil folk ikke være med til at opføre det. Og når man er i den højde, er det en fantastisk udsigt, siger Allan Jørgensen.

Boligerne skyder i vejret. På flere af dem bliver der tilføjet to ekstra etager. I hvert fald hvis det står til de nye ejere. Det fremgår af dagsordenen for næste møde i miljø-, natur- og teknikudvalget den 4. juni. Det skyldes økonomi og udsigt, fortæller en af ejerne bag. Han bekræfter, at otte ud af i alt 12 bygninger skal være seksetager med boliger.

Koster Kommunen penge

De ekstra etager - og andre ændringer - kommer til at koste kommunen penge. Der skal nemlig udarbejdes et nyt såkaldt plangrundlag ifølge udvalgets dagsordenpunkt. Det er en plan, der blandt andet bestemmer, hvad bygninger og arealer i et bestemt område må bruges til.

Det første plangrundlag for projektet har kostet kommunen 119.500 kroner på rådgivere til udarbejdelsen af planen. Hvor meget af det tidligere udarbejdede materiale, der kan benyttes i den nye plan, er uklart. Men det er noget, Allan Jørgensen tager forholdsvist roligt.

- 80 procent af områdets beboere vil højst sandsynligt være tilflyttere. Det er skønne skattepenge til kommunen, siger Allan Jørgensen.

Det er borgernes penge, der bliver brugt - i en kommune, der er ramt af besparelser -, fordi ejerne har ændret planer. Er det rimeligt?

- Det er kommunens beslutning, at de vælger at få en rådgiver ind. Vi har ikke bedt dem om det, men vi har respekt for det. Holdt op mod hvor mange penge, der er at hente på projektet, er omkostningerne til rådgivere ikke meget, siger han og beretter, at det er omkring 50.000 kroner, det nye plangrundlag vil koste kommunen.

Selvom det angiveligt betyder flere kroner op af lommen for Kerteminde Kommune, tror Allan Jørgensen på, at seks etager bliver fremtiden for Munkebo Bycenter.

- Vi tror, det er 100 procent realistisk, at alle boliger bliver lejet ud eller solgt. Ikke lige med det samme, men med tiden. Vi oplever en stor interesse. Og vi forventer helt klart en godkendelse af højderne. Alle præmisserne for at få det godkendt er til stede, siger han.