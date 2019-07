Fra ansat til selvstændig - Michael er drevet af glade mennesker: - Det var monumental sindssyge

En lyst til at være tæt på mennesker og arbejde i en god stemning fik Michael Nielsen til at sige sit arbejde op og starte spisestedet Hos Michael. Et projekt, han beskriver som "monumental sindssyge" og som har fået succes på grund af stemningen ifølge Michael Nielsen.

- For mig driver glade mennesker mig. Jeg vil gerne være lokal og arbejde et sted med god stemning. Det bliver jeg høj og glad af.

- Det var monumental sindssyge. Lyst til at prøve noget andet. Jeg var rigtig glad for mit arbejde, men jeg trængte til andre udfordringer. Af tilfældige omveje endte jeg her. Og jeg er helst til tæt kontakt med mennesker, siger han og tilføjer:

Spoler man tiden 20 år tilbage, var hans drøm at blive kok. Men drømmen bliver opgivet efter en tur i praktik. Senere bliver han ansat i Super Brugsen i Langeskov. I 15 år har Langeskovs borgere kunne støde på ham på deres indkøbstur - indtil for halvandets års tid siden. Nu bruger han for det meste alle ugens syv dage i sin restaurant få hundrede meter fra sin gamle arbejdsplads.

Ejeren, Michael Nielsen, er 43 år og har det seneste halvandet år været vant til at starte sine morgener med at skære kartofler.

Han mødte sin kæreste tilfældigt på Vestergade i Odense efter, at de havde skrevet et kort hej til hinanden over en datingside. Siden har de været sammen.Han er valgt ind i regionsrådet i Region Syddanmark for Det Konservative Folkeparti. Han er medlem af sundhedsudvalget og miljøudvalget. Michael Nielsens far kommer forbi Hos Michael et par gange i ugen for at drikke kaffe med sin søn.

Michael Nielsen er glad for at bo tæt på sit arbejde og i samme område som sine kunder.- Det er hyggeligt, når naboen kommer med jordbær, siger han.Foto: Amanda Flyvbjerg

En åben bog

Noget, der skyldes den tætte menneskekontakt ifølge ejeren selv. Han beskriver sig som en åben bog, som alle må spørge ind til. Han giver da også sine kunder lov til at komme tæt ind på hans privatliv. Til påske havde han arrangeret påskefrokost med hele familien i restauranten. Samtidig var Hos Michael åben.

- Jeg var jo på arbejde indimellem. Men det var så hyggeligt. Kunderne synes også, det var sjovt. Det er dejligt at dele, siger Michael Nielsen.

Det er dog også noget, der mærkes af kæresten, Alex på 24 år.

- Vi har aldrig set sindssygt meget til hinanden. Men jeg er lidt mere træt nu, når jeg kommer hjem, end jeg var før, siger han.

Derfor er kæresteparret, der har været sammen i fire år, flyttet fra Odense til Langeskov for to måneder siden. Og to aftener i ugen arbejder Alex, der kommer fra Rumænien og studerer europæiske studier på SDU, i restauranten.

- Det er for at være tættere på hinanden. Nu kan vi gå hen til hinanden, hvis vi har et par timers frirum, siger Michael Nielsen og tilføjer:

- For første gang det seneste halvandet år har vi to ugers sammenhængende ferie.

En ferie, der går til Nordspanien, hvor kæresteparret skal køre fra bjergby til bjergby. For Michael Nielsen er det afstressende med en ferie, der ikke bliver brugt i en liggestol under solen. Han kommer dog ikke til at undvære liggestole og blå bølger helt.

- Alex er også bedst til at komme ud og opleve noget. Museer og gamle kirker, så er vi glade. Men han vil også gerne have mulighed for at have en pool. Så det har alle de hoteller, vi skal bo på, siger Michael Nielsen og smågriner.

- Det bliver meditation blandet med masser af gin og tonic.