Fra Odense til Kerteminde: Tony har skiftet lyden af sirener ud med fuglekvidder

Oprindeligt er han selv fra Faaborg, hvor havet også er nært, og det nyder han, at han nu igen har fået i Kerteminde, efter han i mange år har boet i Odense City.

- Jeg nyder virkelig at være flyttet til Kerteminde. Det er en fantastisk by, smiler han.

Lidt længere køretur

Da Tony Møller Hansen lige havde bosat sig i Kerteminde, skulle han have styr på logistikken, for det kræver lidt mere kørsel for ham, at han nu skal køre til Odense, hvor de fleste af hans firmas kunder - små og store erhvervskunder og private daginstitutioner - er.

- Det er dog en køretur på 25 minutter, som jeg nyder, fortæller han.

De arbejdstimer, som Tony Møller Hansen lægger i sit rengøringsfirma, ligger ikke nødvendigvis i dagtimerne. For når der skal gøres rent på kontorer, sker det gerne tidligt om morgenen ved firetiden, for folk møder ind. Og de fitnesscentre, som hans firma også gør rent hos, bliver ordnet sent om aftenen.

Derfor har han i de ledige timer, hvor han ikke lige har møder med kunder, mulighed for at pleje sine fritidsinteresser.

Og det gør han gerne. Så ynder han at tage på golfbanen. Desuden underviser han også en gang om ugen i fitnessboksning i OBBC Fitness på Rugårdsvej i Odense.

- Hvis jeg har tiden, har jeg også mulighed for at byde ind med at tage ekstra hold, fortæller han.

Nu skal han så også til at bruge nogle ledige timer på at lære Kerteminde mere at kende.