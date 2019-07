Susanne Hjuler og Michael Otto havde besluttet sig for at sælge huset i Espergærde for at få mindre have. De endte i Revninge med en have, der var tre gange så stor, fordi der i haven ligger et hus, der var helt perfekt for dem. Foto: Helle Nordström

For nogle statsansatte blev udflytning af arbejdspladser et mareridt. Susanne Hjuler og hendes kæreste valgte at se det som nye muligheder, da hendes arbejdsplads blev flyttet til Fyn. Og de var ikke i tvivl om, at de ville til Kerteminde-området.

Revninge: - Vi vidste alle sammen, at det kunne blive os næste gang. Udflytningen af statslige arbejdspladser var i fuld gang. Men jeg tror, at vi bare skød det fra os. Så selvom vi havde haft muligheden hængende over hovedet i lang tid, så var det alligevel et chok, da vi fik meddelelsen. Susanne Hjuler - og alle hendes kolleger - fik i januar 2018 besked om, at om et år, så er din statslige arbejdsplads ikke længere i hovedstadsområdet men på Fyn. - Jeg var til kongres i Jylland, da vi fik beskeden, så jeg ringede straks til min kæreste Michael hjemme i Espergærde og fortalte, at nu var det ikke bare en trussel længere, nu var det sket, fortæller hun. Da hun om aftnen sad alene på et jysk hotelværelse og igen ringede hjem til Michael var han allerede i gang med at kigge husannoncer på Fyn, mindes hun grinende. Da havde hun endnu ikke kunnet samle sig nok til at overveje, om hun ville flytte med eller ej. - Det var så sært, for jeg var helt rundt på gulvet, og han var allerede på vej.

Vi var i forvejen i opbrud, så det passede meget godt ind i vores liv. Susanne Hjuler, tvunget udflytter fra Espergærde

Kajakklubben trak Kæresten Michael Otto, han var på vej til Kerteminde. - Vi kendte jo risikoen, så vi havde allerede talt om, at Jylland ville vi ikke, men blev det Fyn, så var det en mulighed. Det var ikke længere, end at det kunne fungere i forhold til venner og familie, fortæller han. - Og jeg havde allerede været i Kerteminde et par gange på besøg i kajakklubben, og jeg var noget imponeret over deres fine forhold. Parret valgte at se udflytningen som en mulighed for at prøve noget nyt. - Ingen af os har før boet på landet, men med Kerteminde 10 minutter væk og Odense i cykelafstand var vi klar til livet på landet i Revninge - ikke mindst da vi her havde fundet vores drømmehus, er de enige om. - Vores børn er alle fire (to hver) så store, at de er flyttet hjemmefra, og jeg er så heldig, at jeg nemt kan passe mit arbejde herfra, fortæller Michael Otto, der er elingeniør. - Jeg er ansat hos Cowi i Lyngby, men jeg har fået en ordning, så jeg kun skal være der en dag om ugen.

Mini-Helsingør For Susanne Hjuler og Michael Otto kom udflytningen på det helt rigtige tidspunkt (når det nu skulle være). - Vi var i forvejen i opbrud, så det passede meget godt ind i vores liv. Vi var fire år i forvejen flyttet sammen i Michaels hus i Espergærde, men vi ønskede at flytte til Helsingør, og vi ønskede at komme af med den store have, fortæller Susanne Hjuler. Og så bryder de begge sammen af grin. For selvom Kerteminde nu er blevet deres mini-Helsingør, så er de endt i Revninge med en have, der er tre gange større end den i Espergærde. De kiggede på huse i Rynkeby og de kiggede rundt om på Hindsholm, men det var i Revninge det helt rigtige hus lå. Der er gæsteværelser til, når venner og familie fra Nordsjælland kommer på besøg, og der er et stort værksted med plads til kajakkerne - så tog de den store have med. - Sjovt nok, så er begge mine sønner nu også endt i Odense, eller det vil sige, den ene skal lige have sin soldatertid overstået, inden han flytter hertil, fortæller Michael Otto. Susanne Hjulers to sønner er fortsat forankret i det nordsjællandske, og lige det med venner og familie er det eneste minus ved at være flyttet til Revninge hun kan få øje på. - Det der med at besøge vennerne, det er nu ikke mere noget man bare lige gør. Det skal planlægges og aftales på forhånd. Så det bliver sjældnere, vi ser hinanden. Til gengæld er det så mere intenst, når det sker, for så er det jo over et par dage. Og vi har da også allerede fået nye venner.