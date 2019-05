Kerteminde: Ergin Topko begyndte livet i Kosovo. Men siden da er han blevet dansker med stort D og rødbedefarvet pas. Og han er blevet et kendt og respekteret ansigt i Kertemindes bybillede.

På lørdag den 1. juni fejrer den 36-årige frisør 10 års jubilæum som selvstændig med egen salon. Og det med at være selvstændig har været vigtigt for ham.

- Jeg har altid haft en ide om, at jeg skal kunne klare mig selv - sådan har det været, siden jeg var helt lille, fortæller han.

- Jeg kan stadig huske, da jeg som syv-årig for første gang tjente mine egne penge. Jeg kom forbi en gammel mand, der var ved at kløve brænde, så jeg spurgte, om jeg ikke skulle hjælpe med at bære brændet ind. Han sagde, at jeg var for lille, men det skal man ikke sige til mig, så jeg gik i gang med at slæbe brænde, og så gav han mig lidt penge for det, mindes han.

- For pengene købte jeg brød til min mor. Ikke fordi vi manglede, men fordi bageren havde noget særligt blødt og velduftende brød, og sådan noget syntes jeg, at min mor skulle have. Jeg kan dufte det brød endnu.