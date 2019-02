Fortvivlede naboer til Lindøterminalen: Vi støjstresser døgnet rundt

Munkebo: I over et år har naboer til Fayard og H.J. Hansen på Lindøterninalen (ejet af Odense Havn) forgæves klaget over de "mange afledte gener," de plages af. Nu prøver de en gang til, og denne gang er de nået så langt, at teknisk udvalg har sagen på dagsordnen tirsdag den 5. februar.

I et brev til teknisk udvalg fortæller Else Kjærgaard og Gunnar Schroll på vegne af en arbejdsgruppe, at de sidste år i januar havde et møde med tre repræsentanter for kommunen, der hørte om deres problemer med støj samt metal- og malerstøv. Efter mødet hørte de intet, så de prøvede igen, og fik et møde med endnu en kommunal medarbejder den 20. april.

Endnu engang skete der efterfølgende intet, og i august havde de så et møde med borgmester Kasper Olesen. De venter fortsat på et resultat af mødet, og som de skriver: Det støjer stadig.