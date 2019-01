Forsvundet hjertestarter fundet igen - var brugt til sit rette formål

Kerteminde: Hjertestarteren, der var forsvundet fra Lillestranden natten mellem onsdag og torsdag, er nu fundet igen. Efter at man her på fyens.dk kunne læse om den stjålne hjertestarter, blev ejeren, Jens Peter Henriksen, opsøgt af den, der faktisk havde fjernet hjertestarteren.

- Han kom og fortalte, at han midt om natten havde brugt den til det rette formål. Derefter er den helt efter bogen blevet taget med ind til opladning, fortæller Peter Henriksen.

- Men den var røget uden om registreringen, for da min hustru ringede ind for at høre efter den, blev hun oplyst, at de havde fået fire ind til opladning, men vores var ikke imellem. Men ham her, der havde brugt den, blev noget skræmt, da han hørte på gaden, at den var stjålet. Nu har vi fået redet trådene ud, og inden længe vil den igen være på sin rette plads, og vi kan igen sove trygt om natten.