Formandens tre bedste resultater

3. Den grønne linje

Det var et vigtigt skridt, at det lykkedes os at købe jord i Marslev af Kerteminde Kommune, så vi kan fortsætte vores grønne linje med dyrehold. Vi startede med at leje jorden, men nu har vi fået lov at købe den, så vi kan være sikre på at bevare den grønne linje. Vi har desuden forpagtet noget af kirkens jord, hvor vi kan dyrke foder til dyrene. Den grønne linje er vigtig for skolen for at give forståelsen af, hvordan vi skaffer mad, og der er et vigtigt pædagogisk redskab at opleve, at dyrene er afhængig af vores indsats.