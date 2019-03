- Da jeg var barn, havde jeg selv behov for at komme ud og være sammen med nogle andre. Og den glæde, jeg har haft af at være barn her, den vil jeg gerne betale tilbage, ved at bruge noget tid på det, siger han.

Fra tre skoler til en

42 år er lang tid, og meget har da også ændret sig i de mange år, John Eriksen har været aktiv i organisationen.

- Tiden ændrer sig. Dengang var der jo tre skoler i Munkebo, så der har vi været rigtig mange børn. Der var vi lidt over 400 medlemmer. Da jeg var barn, havde vi aktiviteter hver dag hele ugen undtagen lørdag og søndag. Nu kan vi godt mærke, at vi kun er én skole, og en tredjedel børn, som vi kæmper lidt med de andre foreninger om, siger John Eriksen.

- Vi kunne også mærke den nye skolereform på et tidspunkt. De børn, vi godt kunne tænke os at have her om aftenen, de blev hjemme, fordi de kom sent hjem fra skole, og skulle ordne lektier. Så der havde vi lidt fald i medlemstal, kunne vi godt mærke. Derfor prøvede vi at få nogle frivillige til at starte op om eftermiddagen i stedet for, så børnene kunne komme herop, når de havde fri fra skole. Og det lader til, at det har været et godt sats, konstaterer han.