Formand for handicapudvalget i Kerteminde: - Vi overholder loven

Britt Pedersen (S) er overrasket over, at nogle beboere mistrives på Fregatten, men vil gerne gå ind i sagen.

Pårørende til beboere på støttecentret Fregatten i Munkebo fortæller, at de mange besparelser på de handicappede grænser til omsorgssvigt, og at nogle er begyndt at mistrives. Er det en tilfredsstillende måde at behandle samfundets svageste på?

- Nej, ikke som du fremstiller det der. Det er ny viden for mig. Det er ikke den opfattelse, jeg har af det, der foregår på støttecentrene.

Er det en tilfredsstillende politisk målsætning at have, at de her mennesker skal bare have mad i maven og tøj på kroppen. Har man slet ingen drømme om, at de skal have en selvstændig tilværelse og klare sig bedre?

- Det er mit indtryk, at lovgivningen bliver overholdt. Der er ikke en eneste borger, der bor på et støttecenter, uden der er pædagogisk tilsyn, støtte og hjælp hver eneste dag. Det pædagogiske personale arbejder med borgerne på, at de skal blive så selvhjulpne som muligt. Og det er ikke altid det samme, som de pårørende ønsker. Det er vigtigt, at vi respekterer borgernes ret til af egen fri vilje at sige til og fra. Det er ikke altid, de lige ønsker lave mad med en pædagog. Nogen gange vil de bare være for sig selv og sidde foran en skærm.

De pårørende fortæller, at deres opfattelse er, at de senere år er det gået den helt forkerte vej med deres sundhed. Hvad tænker du om det?

- Jeg tænker, det er da skidt. Det må vi have snakket om og gjort noget ved. Både politisk og med Handicaprådet. For hvad gør vi ved det? Hvis ikke borgerne vil ned og spise i støttecenteret, så har de jo friheden til at gå ned og handle i Netto i stedet for. Vi skal huske, at der er ikke nogen, der kan sige, at de SKAL gå over og spise i støttecentret.