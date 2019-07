Formand for Volleyball Danmark: - Det her kunne være undgået

Det lader til, at det hele bunder i en misforståelse. Hvorfor har I ikke bare spurgt OV96, hvordan det i virkeligheden hænger sammen?

- Det har vi også prøvet på og forklaret, at det er vores administrator af beach touren, der har kommunikationen med vores sponsorer.

Hvordan kan det aflyse et stævne?

- Det kan det, fordi det viser sig, at der kommer en form for misnøje, en konflikt, hvor det ene ord tager det andet. Der opstår en konflikt på et personligt plan, og det kommenterer vi ikke yderligere på. Hvis vi kigger tilbage, er det en banal sag, der kunne været klaret meget nemmere og med et helt andet resultat.

Hvad er det præcist for nogle regler, der er brudt?

- Vores koordinator af beach touren er den, der har kontakten til vores sponsorer, at der så er sket en eller anden misforståelse, hvor klubben har taget snakken direkte med vores sponsorer, ja, det er jo så som så.

Hvorfor ikke viske tavlen ren?

- Det ville jeg også have arbejdet væsentligt hårdere for set i bakspejlets ulideligt klare lys. Det her kunne godt have været undgået.

Hvordan kommer I videre derfra?

- Det gør vi først og fremmest ved, at vi fra forbundets side har aftalt et møde med OVBK for at aftale, hvordan vi fortsætter samarbejdet, for der er slet ingen tvivl om, at vi kan slet ikke undvære Kerteminde. Jeg vil også håbe, at OV96 vil være med igen, for de har et know how, som praktisk talt er uundværligt. Jeg ringer til OV96 i den her uge. Vi har lært noget af det her i forbundet, derfor skal vi fremover være fuldstændig skarpe på, at det her må ikke ske igen.

Er hele situationen ikke bare en undskyldning for at flytte stævnet til Sjælland?

- Selvfølgelig ikke. Det giver jo ingen mening. Vi har stævnerne ligeligt fordelt over hele landet. Det blev Vedbæk, fordi der var nogen, der havde nogle kontakter, vi kunne gå direkte til.