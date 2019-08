Formand efter kritik af ledelsesform i styregruppe: - Jeg kan ikke nikke genkendende til manipulation

To af repræsentanterne fra en styregruppe i Kerteminde Kommune, der skulle komme med besparelsesforslag på handicapområdet, kalder ledelsen diktatorisk og manipulerende. Det er ikke den oplevelse, formand for styregruppen, direktør Anders Bjældager, sidder tilbage med.

Kerteminde: Ledelsen i den styregruppe, der skulle komme med besparelser på handicapområdet er blevet mødt af kritik. Ifølge borgerrepræsentanterne var direktør Anders Bjældager diktatorisk og manipulerende i sin ledelsesstil. Det kan direktøren ikke nikke genkendende til. Især har han svært ved at se, hvordan ledelsen har været manipulerende.

- Jeg har meget svært ved at se, at vi skulle have været manipulerende. Hver gang, der er blevet efterspurgt data, har vi leveret dem, såfremt de kunne leveres.

En del af kritik gik især på adgang til vigtige tal, så der kunne laves beregninger og sammenligninger med tidligere år, og en af repræsentanter følte, at der blev tilbageholdt information. Det er ikke tilfældet, siger Anders Bjældager.

- Det kan jeg ikke nikke genkendende til. Vi har fremlagt den viden og de data, vi havde. Der er ikke foregået en proces med ting, de ikke har haft adgang til.