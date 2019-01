Forhøjet vandstand: Der kan komme et ekstra skvulp

Kerteminde: Det var tæt på, men torsdag formiddag havde Kerteminde Kommune endnu ikke fået nogen meldinger om, at huse i kommunen var blevet oversvømmet.

- Det ser ud som om, det ikke er blevet så slemt, som vi havde forventet, fortæller Steen Brodersen, der er medlem af beredskabsgruppen i Kerteminde.

- Jeg er ikke blevet informeret om nogen skader på nuværende tidspunkt, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er nogen, siger Steen Brodersen, der har fulgt vandets stigning fra politigården i Odense.

- Lige nu ser det ud som om, vandet har toppet og så småt vil begynde at trække sig tilbage.

- I øjeblikket er vores fokus på, at der ikke sker vandindtrængning, og så snart vi er sikre på, at vandet trækker sig tilbage, så begynder vi at kigge på, hvad vi ellers skal gøre, fortæller Steen Brodersen, der advarer om, at der kan komme en mindre stigning i vandstanden hen på eftermiddagen.

- Det er noget af det vand, der ligger oppe i Østersøen, der bliver presset ned. Der kan vi se, at blandt andet Assens og Faaborg får et tryk lidt senere, og det skal vi selvfølgelig holde øje med.