Foreningen Norden indbyder til fællessang i Kulturhus Fjorden

Kerteminde: Lørdag den 7. september markerer Foreningen Norden og Aarhus Festuge, at foreningen har 100 års jubilæum. Det sker med korsang og fællessang transmitteret fra Musikhuset i Aarhus. Herfra livestreames koncerten ud til kulturhuse, biografer og storskærme. I Kerteminde samles man i Kulturhus Fjorden, Store Sal på Regnar Langesvej 1 kl. 20. Her er alle velkommen til at synge med. Det er gratis at deltage og der bydes på en forfriskning. Foreningen Norden, Kerteminde-Munkebo er lokal arrangører. /exp