Forening vil lokke flere drenge til gymnastik: - Det må gerne være lidt vildt og farligt

Marslev Gymnastik- og Idrætsforening har søsat et nyt projekt, hvor der er fokus på drengegymnastik. Gymnastik er nemlig meget mere end blot at stå i kø og kede sig.

Marslev: Efter flere år tovtrækkeri med kommunen er det lykkes Marslev Gymnastik- og Idrætsforening at få lov til at bruge gymnastiksalen på Marslev Skole på ønskede tidspunkter. Det betyder, at der nu kan sættes fokus på drengegymnastikken.

Anette Juul Larsen, formand for gymnastikafdelingen, siger, at der er et faldende antal af drengegymnaster, og det vil foreningen gerne sætte en stopper for.

- Vi oplever et fald i antallet af drenge, der går til gymnastik. Vi vil gerne have dem væk fra at spille computer og vise, at gymnastik ikke er noget, hvor man bare står i kø og keder sig. Det må gerne være lidt vildt og farligt.