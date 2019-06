Onsdag får nuværende og kommende forældre på Marslev Skole mulighed for at blive klogere på, hvordan skolens fremtid ser ud i en tid med besparelser. Bestyrelsen har inviteret til møde for at forberede forældrene på besparelser, der "vil blive mærket".

Marslev: Der skal spares på skoleområdet i Kerteminde Kommune. Konkret hvor pengene skal findes, står dog ikke klart endnu. Der er flere forslag i høring til, hvordan de kan findes. Fra formanden for Marslev Skoles bestyrelse bliver det kaldt "en alvorlig situation", der vil ramme alle kommunes skoler.

Derfor har bestyrelsen inviteret kommende og nuværende forældre til et møde onsdag den 19. juni. Det fortæller formanden, Peter Plenge Wamberg.

- Vi vil gerne informere om den situation, vi er i, og hvordan vi forholder os til det. Det bliver vanskeligt for alle. Med de forslag, der er sendt i høring, er der lagt op til voldsomme ændringer. Med mødet vil vi sikre, at alle forældre er klar over situationen, og hvad der er på spil, siger han.

I skriver i invitationen, at I vil fortælle om den fremtid, I ser for Marslev Skole. Hvad er det for en fremtid?

- Uanset hvad skal der spares. Spørgsmålet er bare, hvordan det skal ske. Det vil komme til at ramme og blive mærket. Der vil være et før og et efter. Og det er noget af det, vi gerne vil fortælle onsdag, siger Peter Plenge Wamberg.

Helt konkret hvad Marslev Skoles bestyrelse har af tanker for fremtiden, og hvor der kan findes besparelser på skolen, holder formanden på nuværende tidspunkt for sig selv.

- Forældrene skal have besked først på onsdag. Men vi vil komme ind på besparelserne. Om vi på onsdag kan sige præcist, hvor og hvordan der kan findes penge, ved jeg ikke, siger han.

Formanden håber på, at de fremmødte går fra mødet med en bedre forståelse for situationen, og hvad der venter, beretter han.