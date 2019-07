Forældreformand på Munkebo Skole frygter nye besparelser: - Vi ender nok med den store kniv

Munkebo: Panderynkerne er dybe hos forældrene på Munkebo Skole, som er blevet bedt om at komme med høringssvar til 10 foreslåede besparelser på skoleområdet.

De ønsker ikke at foretrække en eneste af spareforslagene, men advarer politikerne om konsekvenserne af, at der hvert eneste år i en lang årrække er blevet sparet på skolerne:

"Som udgangspunkt må vi påberåbe, at vi er meget bekymrede for fremtidens drift af skoleområdet i Kerteminde Kommune. Vi alarmerer om, at der allerede er skåret helt ind til benet i skoledriften, og at det gennem meget lang tid har været vanskeligt som bestyrelse, at stå til måls for de besparelser vi årligt bliver pålagt."

Sådan skriver forældrebestyrelsen med formand Pia Lüders Røge i spidsen. Hun er mor til to børn, hvoraf den ene netop har forladt 9. klasse, og den anden er på vej i 5. klasse.

Lige før sommerferien sendte politikerne en stribe spareforslag i høring. Flere af spareforslagene går ud på at samle kommunens skoler i større distrikter.

- Skrækscenariet er, at man fylder alle klasser op til 28 og busser børnene rundt i kommunen. Vi er i forvejen godt over 20 elever i hver klasse, og det er svært, fordi vi har mange børn i forvejen, der kræver meget, fortæller hun.