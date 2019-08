Forældre og elever ånder lettede op: Politikere fastholder skoledistrikter

Der bliver ingen nye skoledistrikter i denne omgang. Til gengæld bliver det dyrere at gå i sfo, og lærerne skal undervise flere timer.

Kerteminde: - Det er en kæmpe lettelse. Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Louise Dejgaard Hermann, der er mor til to elever i 3. og 6. årgang på Nymarksskolen, da hun tirsdag morgen hører, at et enigt børn- og skoleudvalg har droppet forslaget om at lave nye skoledistrikter. Samme dag som kommunens skoler åbnede efter en lang sommerferie, begyndte politikerne nemlig grønthøsteren over skoleområdet. Der skulle findes besparelser for to millioner kroner i 2020 - stigende til fem millioner i 2021 og frem. Foran sig havde de 10 forslag til, hvor besparelserne kunne findes. Heriblandt en række omdiskuterede forslag om at reducere antallet af skoledistrikter i kommunen. Stik imod det konstitueringsgrundlag, som blev underskrevet efter kommunalvalget den 23. november 2017. Her står der sort på hvidt: "Parterne er enige om, at skolestrukturen ligger fast, og at de konstituerende parter vil arbejde for i fællesskab at give folkeskolen et økonomisk løft i den kommende byrådsperiode."

Her skal der spares på skoleområdet Politikerne i børn- og skoleudvalget har besluttet at spare følgende på skoleområdet i 2020 og årene frem: 2,8 mio. kr: Hver lærer skal undervise flere timer. Minimum 750 timer om året. Det svarer til 5,6 lærerstillinger.



1,2 mio. kr: Mængden af understøttende undervisning reduceres. Det svarer til 2,2 lærerstillinger.



525.000 kr: Det bliver dyrere at gå i sfo. Forældrebetalingen hæves med 5 procent fra 75,4% til 80,4 %.



650.000 kr: Ledelse og administration på hver skole reduceres med 5%. Det svarer til 1,1 lederstilling.

Sparer andre steder Efter mandagens møde ligger skolestrukturen fast, men noget økonomisk løft er det langt fra blevet til. Det bliver dyrere at gå i sfo. Lærerne i kommunens folkeskoler skal hver især undervise i flere timer, og så bliver der mindre understøttende undervisning fremover. Det betyder blandt andet, at lærerne har mindre tid til at holde møder, til at forberede sig til timerne og til at kommunikere med forældre. - Derudover skal det undersøges, hvordan man kan spare 650.000 kroner på ledelse. Vi ved, at skolerne er meget forskellige, så det nytter ikke, at vi kommer med en model ovenfra, siger Jutta Lundqvist (EL), der er formand for børn- og skoleudvalget. Der bliver hverken sparet mere eller mindre end det beløb, byrådet har pålagt udvalget at finde, og Jutta Lundqvist vil nu gå til økonomiudvalget og opfordre til, at forslaget om at ændre i skoledistrikterne begraves én gang for alle. Siden 2016 har skolebestyrelserne op til flere gange skulle afgive høringssvar på det samme. Hver gang uden at politikerne har villet det. - Jeg kan simpelthen ikke se, at vi skal bede dem om det én gang til. Det skaber unødig bekymring på skolerne og i lokalsamfundene hver gang, siger hun.

- Vi trænger til ro Det kan Louise Dejgaard Hermann nikke genkendende til: - Vores fantastiske skole har efterhånden været så meget igennem, og vi kan godt mærke, at uvisheden slider på de ansatte. I sommerferien måtte vi tale med børnene om, at det kan godt være, at de på et tidspunkt skal skifte skole, hvis politikerne beslutter at lave distrikterne om. Vi flyttede til Rynkeby i 2003, fordi det er et nært og trygt samfund med en købmand og en god skole tæt på. Det er en kæmpe lettelse, at vi ikke skal spekulere i skoleskift, fortæller hun og sender følgende opfordring til byrådet: - Nu synes vi faktisk, at det skal til at være slut. Vi trænger til noget ro.