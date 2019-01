Forældre i oprør: I ferien bliver der 25 kilometer til nærmeste børnehave

Forældre, der ikke kan få fri i skoleferien, risikerer fremover at skulle køre op til 25 kilometer for at få børnene passet.

Nordøstfyn: Når skolerne i sommerferien, efterårsferien og juleferien lukker ned, og far og mor ikke kan få fri fra arbejde, skal kommunens børnefamilier forberede sig på, at meget bliver anderledes, end det plejer.

Politikerne i børn- og skoleudvalget har nemlig besluttet at spare en halv million om året på at samle feriepasningen for alle kommunens børn.

Det betyder, at forældre i Munkebo og Kerteminde-området fra 1. maj og i resten af 2019 skal køre deres børn til Langeskov, hvis de skal passes i skoleferierne. Børnehavebørn og skolebørn samles således i daginstitutionen Mælkevejen.

Helt urimeligt, mener flere forældre fra Munkebo-området, som får 16 kilometer til den nærmeste ferie-åbne daginstitution. Forældre fra Martofte risikerer at skulle ud på en tur på cirka 25 kilometer hver vej:

- Det er under al kritik. De tænker for eksempel slet ikke på alle de forældre, som ikke har en bil til rådighed. Hvordan skal de komme til Langeskov? Det kan praktisk talt ikke lade sig gøre at tage bussen om morgenen til Langeskov, før man skal møde på arbejde. Busserne kører jo også efter ferie-køreplan, siger Gitte Andersen, der er formand for forældrerådet i Daginstitution Munkebo.

- Man kan simpelthen heller ikke byde børnene at komme ud til helt fremmede rammer og voksne. Min egen søn er først faldet til i børnehaven her efter et år. Jeg vil ikke byde ham det, så han kommer nok ud til min mor, fortæller Gitte Andersen.