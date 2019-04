Forældre fik endnu en chok-melding i indbakken: Nedlægger specialklasse på Nymarksskolen

Specialklassen på Nymarksskolen er for lille og for dyr til at bestå, mener skoleforvaltningen, der vil flytte børnene til Kerteminde Byskole efter sommerferien.Foto: Helle Kryger

Der er endelig faldet ro på specialklassen efter et turbulent efterår på Nymarksskolen. Nu ødelægger kommunen det hele igen, advarer flere forældre til børn i D-klassen

Nymarken: Efter et turbulent efterår, hvor en afholdt skoleleder blev afskediget, hvor en afholdt pædagog blev midlertidigt bortvist fra klassen, og hvor en elev med uadreagerende adfærd skabte kaotiske tilstande, er der det sidste halve år faldet ro på Nymarksskolens specialklasse - også kaldet D-klassen. Klassens syv elever trives socialt og udvikler sig fagligt. Det kom derfor som et stort chok for forældrene, da de lørdag den 30. marts modtog et brev i e-boksen med besked om, at klassen skal nedlægges og børnene flytte til en specialklasse på Kerteminde Byskole: - Vi er meget bekymrede. Den klasse er blevet så velfungerende. Det har taget et halvt år at få ro på, og så vil de ødelægge det hele igen. Vores søn har allerede mistet flere års skolegang på grund af flere skoleskift. Nu bliver han igen sat et halvt år tilbage, fortæller Lisbeth Bach Nielsen.

- Vores børn har fortjent bedre Hun har nu skrevet et brev til de ansvarlige. Hendes søn er 12 år gammel og har ligesom de fleste andre af klassens børn flere dårlige erfaringer med sig i skoletasken: "For vores barn er det første gang i hans skoletid, at han har så meget ro på sig selv og i sit hoved til, at han kan indlære og begynde at indhente noget af det forsømte. Han udvikler sig fagligt og socialt, og er tættere på at være alderssvarende end han nogen sinde har været," skriver hun blandt andet. "Alle børn i D-klassen har haft et lignende forløb som vores barn på den ene eller anden måde, hvor man har været flyttet rundt på forskellige skoler for at finde det rette tilbud til dem. Nu er de i det, og det fungerer, så bør man simpelthen ikke overveje at ødelægge det hele for disse børn igen. Vi er blevet lovet noget andet flere gange af skoleledere, chefpsykolog og skolechefer og vores børn har fortjent bedre!" Bo Nygaard Nielsen er far til en 13-årig dreng i klassen. Han gik i Kerteminde Byskole indtil februar 2018, hvor han blev anbefalet at rykke til D-klassen på Nymarken. Nu modsætter både mor og far sig, at drengen skal flyttes tilbage igen: - Min søn skal ikke på Kerteminde Byskole igen. Der har han gået, og han gik i en meget dårlig klasse, hvor der var meget uro. På Nymarken kører det hele bare på skinner nu, og vi er dybt frustrerede og gale over, at de nu vil ødelægge det hele igen, siger Bo Nygaard Nielsen.

Flytter børnene samlet Forældrene er inviteret til orienteringsmøde onsdag aften med den nye skoleleder på Nymarksskolen og en lærer fra Kerteminde Byskole. De forstår ikke, hvor kommunens skolechef er henne i det hele. - Vi mangler nogen, der stiller sig op og tager ansvar for det her. Hvem er det, der har truffet beslutningen? Og hvad er argumenterne? En besparelse er ikke et argument i sig selv, siger Lisbeth Bach Nielsen. De spørgsmål svarer Kerteminde Kommunes skolechef Annemette Winther gerne på: - Specialklasserne kører som en samlet enhed i kommunen, og vi kan se, at vi har et faldende elevtal i specialklasserne. Derfor har vi vurderet, at for, at vi har et bæredygtigt tilbud til alle elever, har vi valgt at lukke én af klasserne. Grunden til, at det er Nymarken, er, at det er den mindste klasse, og der ligger desuden en tidligere beslutning om, at vi som udgangspunkt kører med specialklasser i Kerteminde, Munkebo og Langeskov, siger Annemette Winther. Hun lover til gengæld, at børnene kommer i samme klasse på Kerteminde Byskole. - Og vi vil gøre, hvad vi kan, for at personaleressourcerne også følger med, fortæller hun.