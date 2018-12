For godt til at være lovligt: Kerteminde Kommune sætter populært spareforslag om børnepasning i bero

Både forældre og dagplejere er begejstrede for ny ordning, der vil give forældre penge tilbage, hvis de selv passer barnet, når dagplejeren er syg. Problemet er bare, at forslaget er ulovligt.

- Du får ikke det slid, som et femte barn giver dagplejerne, forældrene får større fleksibilitet og sparer samtidig penge. Selv kommunen sparer penge, fordi vi så ikke skal have gæstevederlaget, fortsætter hun.

Kerteminde: I en tid hvor det ene spareforslag efter det andet vækker vrede hos borgerne, arbejder Kerteminde Kommune i øjeblikket på at indføre noget så sjældent som et forslag, der både sparer kommunekassen for udgifter, og som vækker jubel hos de berørte parter. I forbindelse med budget 2019 har politikerne nemlig besluttet at indføre en ordning, hvor forældre får penge tilbage, hvis de selv passer barnet, når dagplejeren er syg.

En bedre service

De fleste småbørnsforældre med poder i dagpleje, kender den isnende fornemmelse, når telefonen ringer klokken 6 om morgenen, og stemmen i den anden ende er fra kommunen. Den slags opkald betyder som regel, at dagplejeren er syg, og lille Kamille skal afleveres ved en anden dagplejer i lokalområdet. Kommunen er nemlig forpligtet til at finde et alternativ. Men fra årsskiftet får mor og far måske endnu et tilbud. De kan vælge at takke nej til gæstepasning og holde den lille hjemme, mens den faste dagplejer er syg. Og tilmed spare penge på det.

Cirka 84 kroner pr. dag. I Kerteminde Kommune koster en dagplejeplads nemlig 2.502,00 om måneden, og takker forældrene nej til én dags gæstepasning, kan de altså spare 1/30 af beløbet, som trækkes fra næste måneds betaling.

- Det er ment som et supplement til gæstedagpleje og som en bedre service for forældrene, fortæller Jutta Nielsen (Ø), der er formand for børn- og ungeudvalget i kommunen.