For få tilmeldte: Ingen Gastrodag på Munkebo Bakke i år

Munkebo: Skønne omgivelser og lækkerier på stribe: Gastrodag på Munkebo Bakke har i flere år trukket masser af mennesker til Munkebo Bakke.

Men i år bliver det ikke til noget - årets Gastrodag er aflyst.

- Der var kun fire tilmeldte, og det duer jo ikke til noget, forklarer bestyrelsesmedlem Linda Jonsen.

Den ringe tilmelding skyldes blandt andet, at formand Claus Christensen har haft alt for travlt med at arrangere Kirsebærfestival til at have tid til at skaffe deltagere til Gastrodagen.

Men han beroliger folk i Munkebo med, at der kommer Gastrodag igen til næste år - det er ikke slut, det er bare en pause. Claus Christensen har meldt sig ud af Kirsebærfestivalens bestyrelse og kan nu koncentrere sine kræfter om Gastrodagen.