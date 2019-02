Folkeslusen Kerteminde: - Slusen lever og har det godt, den mangler bare pengene

Foreningen Folkeslusen Kerteminde vil kæmpe videre for en sluse i Kerteminde Havn. I øjeblikket kan man på foreningen hjemmeside tilkendegive, hvor mange penge man vil være villig til at betale til en sluse.

Nordøstfyn: Snart findes der - måske - igen en forening for en sluse i Kerteminde.

Gruppen Folkeslusen Kerteminde er ved at undersøge, om der stadig er opbakning til en sluse i Kerteminde Havn. Til gruppens første møde dukkede 15 personer op for at snakke om slusens fremtid.

- Oven på valget (sluseafstemningen red.) var overskriften: slusen er stendød. Og det synes vi er synd. For slusen er ikke stendød, konstaterer Hans Stentoft, der var en af deltagerne ved mødet, og fortsætter:

- Der findes et projekt, der er godkendt af to forskellige ingeniørfirmaer, og som er lige til at gå til. Det eneste, der mangler, er finansieringen. Derfor bør overskriften lyde: Slusen lever og har det godt, vi mangler bare pengene.

Hans Stentoft ejer selv et sommerhus i Strandlysthuse, der bliver oversvømmet ved stormflod, og stemte et stort ja til slusen. Han fortæller, at man på mødet blev enige om at lægge afstemningen bag sig, og samles om at finde en ny god god plan.

Folkeslusen Kerteminde vil fortsat arbejde med det projekt, der allerede er udarbejdet, men de ønsker at luge ud i de upopulære elementer, for eksempel pardelings-modellen.

- Efter vores bedste overbevisning kunne det også være noget, som dem, der stemte nej synes var en fin ide, siger Hans Stentoft om Folkeslusens ideer.

Folkeslusen Kerteminde holder stiftende generalforsamling onsdag den 10. april.