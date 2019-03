Kerteminde: I den forgangne weekend blev den årlige Fyns Klaverfestival afholdt i Odeons koncertsal i Odense.

Her var klaverelever fra musikskoler og andre klavermiljøer fra hele Fyn samlet, og det endte med en førstepris til Ellen Trydeman fra Musik og Kulturskolen i Kerteminde. skolen.

De medvirkende elever blev vurderet af en dommerjury fra "øverste hylde" på i alt tre personer: Anne Mette Stæhr, Thomas Buur og Marianne La Cour - alle tre med masser af erfaringer som undervisere, solister med mere. Eleverne, som deltager, spænder vidt aldersmæssigt og er delt ind i aldersgrupper.

Og i gruppe C for de 15-17 årige deltog Ellen Trydeman, som er klaverelev hos Musik og Kulturskolens klaverlærer Agnes Most.

De havde sammen tilrettelagt det program, som Ellen Trydeman leverede til festivalen. Og som tak for indsatsen kvitterede dommerpanelet med førsteprisen i gruppen til netop Ellen. Ud over førsteprisen fik hun overrakt et diplom.