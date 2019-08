Første spadestik til 124 nye lejligheder i 2020: En lejlighed kommer til at koste omkring 2,5-3 millioner kroner

- Jeg har en forventning og en forhåbning om, at byggeriet skal sættes i gang i 2020, og der er ingen grund til at vente til jul, siger Allan Jørgensen fra investeringsselskabet Alma Property.

- Lokalplanen er fundamentet for, at vi kan begynde at bygge. Så snart vi har den, så går vi i gang med at projektere, og vi får overslag fra arkitekt og ingeniører.

Han må dog vente lidt endnu, inden de første mursten bliver lagt. Først skal kommunen have udarbejdet lokalplanen for projektet. Derefter skal den i otte ugers høring, og hvis der ikke kommer uventede sten på vejen, kan lokalplanen være godkendt lige før jul.

- Jeg er glad for, at de har truffet den rigtige beslutning, og nu skal vi gang med det, der må betegnes som den afsluttende fase, fortæller Allan Jørgensen fra Alma Propertys, der ejer Munkebo Bycenter og er idémanden bag de 124 nye lejligheder.

Munkebo: En vigtig grundsten blev lagt i byggeriet af 124 nye lejligheder i Munkebo, da miljø - og teknikudvalget på månedens møde nikkede ja til, at arbejdet med en lokalplan for byggeriet kan gå igang.

Fra lokalplanen er godkendt, regner Allan Jørgensen med, at der går mellem tre til seks måneder, før udbudsmaterialet for byggeriet er på plads, og der kan sættes navn på, hvem der skal bygge de 124 lejligheder.

- Det er klart, at vi vil gerne have papirerne på plads, før vi sætter det sidste i gang. Når en arkitekt skal lave tegninger til 124 boliger, så kan du godt starte med at skrive en check på 250.000 kroner, siger Allan Jørgensen.

- Men vi har ikke besluttet os endnu for, om vi selv bliver ejere af det her, eller om vi finder nogen, der er meget større, end vi er. Vi skal lige have fundamentet på plads først, siger Allan Jørgensen.

- Vi har tidligere haft et samarbejde med forskellige pensionskasser, og de er på opkøb i vores område, fordi de også ser den positive vækst, der er omkring Odense, forklarer Allan Jørgensen, der peger på, at det går særdeles godt på Lindø i øjeblikket.

Hvem, der ender med at eje lejlighederne, er endnu ikke helt på plads. Det kan enten blive hans eget firma, der finansierer byggeriet, eller det kan ende med at være investorer, der finansierer projektet.

Logik for burhøns

Om de nye lejligheder bliver eje- eller lejeboliger er heller ikke afgjort.

- Vi har ikke gået så dybt ned i det endnu, fortæller Allan Jørgensen.

Han har været ked af de rygter, der har gået om, at det var nogle billige lejligheder, han ville bygge, så Munkebo risikerede at få en ghetto midt i byen.

- Det er næsten logik for burhøns, at det her aldrig nogensinde bliver en ghetto, for der er ingen arbejdsløse, der har råd til at flytte ind i en ny bolig i Munkebo, sier Allan Jørgensen.

- Hvis det i stedet bliver ejeboliger, så kommer de til at koste 2,5-3 millioner kroner - måske mindre afhængig af størrelsen. Så man kan godt regne ud, at det er folk, der har arbejde, der flytter ind.

Hvor meget en gennemsnitlig lejlighed vil koste at leje, ved Allan Jørgensen ikke endnu. Men han kommer alligevel med et slag på tasken over, hvad det vil koste at flytte ind i en ny lejlighed med udsigt i Munkebo.

- Under alle omstændigheder så skal der betales seksmåneders husleje plus første måneds leje, så det er i snit 70.000-80.000 kroner, fortæller Allan Jørgensen, der forventer, at en stor del af de nye beboere vil være tilflyttere.

- Det vil være folk, der synes, det er fedt at have en lejlighed med udsigt over vandet, hvor der er elevator og forretninger lige neden foran.