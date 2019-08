Første professionelle golfturnering på Great Northern: Thomas Bjørn stiller til start

Kerteminde: Danmarks mest vindende golfspiller gennem tiderne, Thomas Bjørn, stiller til start ved den første Great Northern Challenge, som afholdes mandag 2. september på Great Northern i Kerteminde.

Great Northern Challenge er en endagsturnering for professionelle golfspillere, hvor der spilles om en præmiesum på omkring en kvart million danske kroner.

Great Northern glæder sig over at kunne tiltrække et navn som Thomas Bjørn, men også Thomas Bjørn selv ser frem til at besøge golfbanen i Kerteminde.

- Med Great Northern har vi fået en klasse golfbane i Danmark, som jeg glæder mig meget til at spille. Jeg oplever, at Great Northern og folkene bag er meget engageret i at støtte den generelle udvikling af dansk golf, hvilket jeg tidligere har oplevet i forbindelse med Ryder Cup, så når de tager initiativ til en ny turnering som Great Northern Challenge, vil jeg naturligvis gerne bakke op om det, udtaler Thomas Bjørn i en pressemeddelelse.

Udover Thomas Bjørn kommer også golftvillingerne, Nicolai Højgaard og Rasmus Højgaard. De stiller til start blandt andre sammen med den tidligere Europa Tour-vinder, Morten Ørum Madsen.

Den endelige og fulde startliste offentliggøres i slutningen af august.