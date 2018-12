Følg byrådsmødet live: Vedtager politikerne udviklingsplanen for Kerteminde Havn?

Nordøstfyn: Så er det blevet tid til det sidste byrådsmøde i Kerteminde Kommune her i 2018.

Der er flere punkter på dagsordnen, og det første, som politikerne skal forholde sig til, er vedtagelse af udviklingsplan for Kerteminde Havn.

Et flertal på 20 politikere - Socialdemokraterne, De Radikale, Konservative og Socialistisk Folkeparti, anbefaler, at man politisk godkender den plan for udvikling og omdannelse af havnen i Kerteminde, som er en samskrivning af den politiske aftale fra juni og kulturmasterplanen, som Østfyns Museer har udarbejdet.

De sidste fem politikere i byrådet bakker ikke op om aftalen. Hvis du ikke kan vente med at læse i avisen, hvad politikerne har at sige om den foreslåede havneplan, kan du her følge med live fra byrådssalen.