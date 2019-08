Følg byrådsmødet live: Bliver kostpriserne på kommunens bosteder hævet?

Nordøstfyn: Sommerferien er slut, og torsdag eftermiddag samles byrødderne i Kerteminde Kommunes byråd igen i byrådssalen.

En af de ting, der er på dagsordnen, er kostpriserne på kommunens bosteder. På det seneste møde i ældre - og handicapudvalget besluttede udvalget nemlig, at madpriserne skal stige med 128 procent. Den beslutning vil give kommunen en merindtægt på omkring en halv million. Nu skal byrådet så give det endelig grønne lys for, at det bliver en realitet.

På torsdagens byrådsmøde skal politikerne også afgøre, om byrådspolitikerne Ghariba Ebrahim (SF) og Lars Hansborg-Sørensen (S) kan bevilges orlov.

Socialdemokraten er ramt af stress og er nødt til at trække stikket, mens Ghariba Ebrahim som selvstændig frisør gerne vil have mere tid til sin salon.

Følg med fra klokken 17.