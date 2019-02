Følg Johannes fra Måle: MGP-fest for børn i Kerteminde Kino

Kerteminde: Musikkonkurrencen MGP for børn afholdes i Herning, men i Kerteminde Kino kan du gratis komme til fest og se MGP direkte fra Herning på biografens store lærred.

Johannes Pontoppidan Jespersen fra Måle er med sin sang "Sig det nu" blandt de 10 finalister til MGP med sit band JOFL.

Der vil på denne aften være rød løber og mulighed for at købe popcorn, sodavand og slik i caféen ved biografen.

Du skal have adresse i Kerteminde Kommune for at få en plads i biografsalen.

Arrangementet foregår lørdag 2. marts kl. 19. Tilmelding er nødvendig og kan ske via sms på telefonnummer 21549534. Forældre er også velkomne.

