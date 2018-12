Flytning udskudt: Bibliotek er tidligst klar efteråret 2019

I budgetaftalen står, at Langeskov bibliotek skal flytte primo 2019. Nu lyder det dog fra kommunen, at ultimo 2019 er en mere realistisk tidshorisont.

- Vi er da lidt skuffede over, at man ikke har sørget for, at der er nogen planer klar, når man tager sådan en beslutning, siger Kirsten Holm.

- Vi havde det jo på fornemmelsen, vi kunne godt regne ud, at det ikke blev på den her side af sommerferien, siger formand Kirsten Holm.

Man forventer nemlig tidligst at kunne have et bibliotek liggende i efteråret 2019, og mere realistisk ved udgangen af 2019, er den nye besked fra kommunen.

Dialogmøde

Det er en stor kabale, der skal løses, når blandt andet Langeskov Bibliotek skal flytte ud i Langeskov Park.

Den 4. februar 2019 bliver der derfor holdt et dialogmøde, og først efter mødet begynder man at planlægge rammerne for det nye bibliotek.

- Vi er jo godt klar over, at der er rigtig mange forskellige interessenter, der har forskellig holdning til hvor skal det ligge, og hvad skal det kunne. Der er to forskellige steder, biblioteket kan ligge, og dem vil man formidle den aften og høre, hvad der er opbakning til, siger Trine Hald, og fortæller at invitationerne til mødet snart vil blive sendt ud.

Hos Langeskov Biblioteks Venner håber man, at man på, dialogmødet kan være med til at pege på nogle gode løsninger. Indtil da fortsætter de som hidtil med at være sammen på biblioteket eller i den tidligere byrådssal på Langeskov Rådhus, som man fortsat låner det næste halve år.