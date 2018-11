Fløj over autoværn: Solouheld spærrer motorvej i modsatte retning

36-årig mand mistede herredømmet over varevogn på motorvejen og røg over i modsatte kørebane.

En 36-årig mand fra København fik sig en slem forskrækkelse, da han var på vej østover onsdag aften omkring klokken 20.26.

Han mistede herredømmet over bilen, da et dæk sprængte. Varevognen fløj over autoværnet og landede på det vestgående spor.

- Varevognen var for tung til, at vi kunne tippe den rundt, så motorvejen har været delvist spærret, mens man bøvlede med at få den fjernet, oplyser vagtchef ved Fyns Politi Lars Fredensborg.

Den 36-årige, der er fra København, slap fra uheldet uden skade.