Flertal i økonomiudvalget siger ja til udvidelsesplaner for Kerteminde Camping

De to etagers lejligheder - eller højhusbyggeriet - som nogle af naboerne kalder dem, er blevet mødt af en storm af protester fra campingpladsens naboer, der frygter, at byggeriet vil give indkigsgener og tage deres udsigt.

Hvis lokalplanen ender med at blive endeligt vedtaget på byrådsmødet i næste uge, vil Kerteminde Camping få lov til at bygge 18 nye ferielejligheder, hvor af en del af dem vil være i to etager langs med Hindsholmvej.

- Planen understøtter den udvikling, vi har brug for i Kerteminde, og den kan være med til at tiltrække gæster på andre tidspunkter end lige i højsæsonen, siger borgmester Kasper Olesen.

Kerteminde: Et flertal i økonomiudvalget stemte på ugens møde ja til den nye lokalplan for Kerteminde Camping.

Verden har ikke forandret sig

Kasper Olesen påpeger, at campingpladsen hele tiden har haft lov til at bygge timeshare-lejligheder i to etager ud mod Hindsholmvej. Tiden er bare løbet fra timeshare-konceptet, så campingpladsen får reelt lov til at bygge de samme lejligheder - nu bare til almindelig udlejning.

- Vi synes ikke, det er nogen større ændring. De har hele tiden haft lov til at bygge op i den højde. Før hed det bare timeshare-lejligheder i stedet for ferielejligheder, siger Kasper Olesen.

Enhedslisten og De Radikale valgte, at stemme imod forslaget i økonomiudvalget.

- Vi stemte imod, fordi vi synes byggeriet er for massivt, og det er alt for højt, fortæller Jutta Nielsen (EL).

- Men campingpladsen havde jo i forvejen lov til at bygge lejligheder i to etager - bare som timeshares?

- Hvis jeg skulle have stemt dengang med timeshare-lejlighederne, så havde jeg også stemt imod.

- Man skal passe utroligt meget på at placere massivt byggeri i et naturområde, som det er ved stranden. Det bliver alt for bastant i sit udtryk, siger Jutta Nielsen.