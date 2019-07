Det har været en god sæson for campingpladserne i Kerteminde Kommune. Fyns Hoved Camping har haft flere besøgende end sidste år, og Kerteminde Camping har kunne melde alt fyldt de seneste 14 dage.

Kerteminde: Der har været færre solskinstimer i år i forhold til sidste år. Noget, der kan få nogle til at tro, at færre vælger at tage på campingferie.

Sådan er det ikke på campingpladserne i Kerteminde. På Fyns Hoved Camping er det stikmodsat. Der har været flere forbi end i det ekstraordinært varme 2018 ifølge en af ejerne, Lars Okholm Hansen. Han beretter om godt og vel ti procent flere gæster i år i forhold til sidste år.

- Det har været en god sæson. Det er meget dejligt. Vi har fået flere udlændinge - især tyskere. Jeg har spurgt flere, der fortæller, at de er taget nordpå, fordi det er for varmt sydpå, og så vil de gerne være tæt på vandet, siger han.

I weekenden har campingpladsen næsten haft udsolgt.

- Vi havde 10 til 12 strandpladser tilbage. Resten af sæsonen ser også fornuftig ud. Det kan næsten ikke gå galt, siger Lars Okholm Hansen.