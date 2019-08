Flere er ramt af Munkebos tidselhelvede: - På Krabbegårdsvej er vi i dobbeltild

- Vi ligger lige i bullseye, for vi får det både fra syd og fra nord, beklager formand for grundejerforeningen på Krabbegårdsvej, Jesper Bahne Nielsen. Jesper Hempler fra teknisk forvaltning vil prøve at sikre, at det ikke gentager sig til næste år, men gift vil han ikke tillade.

- Ja, vi kan godt forstå, at de klager, for herfra kan vi jo sidde og se ved østenvind, hvordan hele tåger af tidselfrø flyver ind til dem, tilføjer Jesper Bahne Nielsen.

Munkebo: - Det er egentlig utroligt, at der på så få år kan komme så mange tidsler, siger Elisabeth Nielsen og kigger ud over marken ved seniorbofællesskabet Korvetten, som for nyligt klagede over at leve i et tidselhelvede. Hun har en fin udsigt til både marken og Korvetten fra Krabbegårdvej, hvor hun og ægtefællen Jesper Bahne Nielsen har boet i 10 år.

- Det, vi skal gøre nu, er at se på, hvordan vi kan sikre, at det her ikke gentager sig til næste år. Det er det mindste, vi kan gøre for de plagede beboere i Munkebo. Det skal jo ikke være ubeboeligt. Vi skal sikre rimelige forhold.

Marken op til tårnet på Munkebo Bakke har et flot lilla skær - det desværre er skabt af tusindevis af tidsler der rundhåndet sender deres frø ud over byens haver. Foto: Helle Nordström

- Det blæste pludseligt op, og luften blev så fyldt med tidselfrø, at det slog i ansigtet - det var ligesom at blive sandblæst, mindes Elisabeth Nielsen.

Jesper Bahne Nielsen mener, at politikerne skal overveje en gang mere, om det er den rigtige beslutning, at der skal dyrkes økologisk så tæt op af beboelseskvarterer - lige op af folks haver.

- Vi er ikke krakilere, og vi ved godt, at landmændene skal have lov til at dyrke deres jord, men det her er for meget.

Hvis vinduet står åbent, så finder frøene hurtigt vej ind og lægger sig dekorativt i krogene blot et par timer efter, at der er støvsuget sidst. Foto: Helle Nordström

Udvalgsformand: Det må ikke gentage sig

Jesper Hempler, formand for teknisk udvalg, er godt klar over, at den er gal i Munkebo. Det er nemlig ikke kun til forvaltningen, folk har klaget, men også til formanden.

- Det er rigtigt ærgerligt, hvis det er så voldsomt, som du skildrer det i avisen, for det er jo ikke vores ønske, at folk skal generes, siger Jesper Hempler.

- Men jeg er ikke indstillet på at fravige kravet om, at man ikke må bruge sprøjtemidler.

Han minder om, at der i seks vandboringer i Kerteminde Kommune er fundet for høje koncentrationer af pesticiderester.

- Sprøjtemidler er gift, og med de seneste fund af pesticiderester er det jo blevet tydeligt, at når vi spreder dem, så rammer de os igen før eller siden. Jeg mener, at vi som kommune har pligt til at gå forrest med et godt eksempel og sikre, at vi ikke efterlader os gift til vore efterkommere, understreger han.

- Det, vi skal gøre nu, er at se på, hvordan vi kan sikre, at det her ikke gentager sig til næste år. Det er det mindste, vi kan gøre for de plagede beboere i Munkebo. Det skal jo ikke være omtrent ubeboeligt. Vi skal sikre rimelige forhold.

Det mener han, at kommunen muligvis kan gøre ved at præcisere kravene i forpagtningskontrakten.

- I øjeblikket er der en meget bred formulering om, at arealerne skal holdes i god renhedstilstand og i en god landbrugsmæssig standard. Det er jo i princippet så bred en formulering, at vi næsten lige så godt kan lade være med at have den. Det kan godt formuleres skarpere.