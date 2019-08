Flere års drøm blev til virkelighed: Speedwayklubben skrev købskontrakt på banerne i Munkebo

Munkebo: Efter en årelang proces med utallige bump på vejen oprandt fredag den store dag, hvor Munkebo Speedway Club skrev under på en købskontrakt på banerne i Munkebo. Ja, de skrev ikke bare under på købskontrakten, for sådan en handel mellem kommunen og klubben krævede også underskrift på en samarbejdsaftale, en deklaration om tilbagekøbsret og en transporterklæring.

For kommune var det borgmester Kasper Olesen (S) og tidligere borgmester, nu viceborgmester Hans Luunbjerg, der skrev under på striben af papirer. De har begge brugt mange timer på at få løst den knude, der forhindrede klubben i at kunne køre på den store bane. Problemet er - meget kort fortalt - at miljøkrav om støjbegrænsning kræver, at støjvolden hæves, men det kan kommunen ikke bruge millioner af kroner på. Klubben har til gengæld fundet en løsning, der dog forudsætter, at de ejer baneanlægget.